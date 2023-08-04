«Красный крест» продолжит работу в Нигере несмотря на риск войны

Замглавы региональной делегации МККК в Южной Африке Муца Мугангавари сообщил РИА Новости, что организация продолжит работать в Нигере.

«Мы намерены и дальше оказывать жизненно необходимую и столь нужную гуманитарную помощь людям, которых затронул конфликт», — подчеркнул международный деятель.

Ранее страны ЭКОВАС согласовали план возможной военной интервенции в Нигер.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.