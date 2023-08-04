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Путин разрешил мобилизацию в Росгвардию

Президент Путин подписал закон, разрешающий мобилизацию в Росгвардию

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность поступления на службу в Росгвардию при мобилизации. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон предусматривает, что при объявлении мобилизации граждане в запасе, проходившие службу в Росгвардии, могут быть направлены для прохождения службы в Росгвардии. При этом при отказе от прохождения военной службы в Росгвардии по мобилизации они подлежат призыву на военную службу.

Также в соответствии с документом личному составу войск Росгвардии запрещается публиковать информацию о себе и своих сослуживцах.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет без переходного периода. В соответствии с новым законом, возраст призыва повышается с 27 до 30 лет, а коридор призывников увеличивается с 18 до 30 лет. Документ вступит в силу 1 января 2024 года. Поправки будут внесены в федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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