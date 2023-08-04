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В ЮАР не успеют принять закон о неприкосновенности от МУС до саммита БРИКС

В ЮАР не успеют принять закон о неприкосновенности лидеров до саммита БРИКС

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Закон о неприкосновенности лидеров не смогут принять в Южно-Африканской Республике до саммита БРИКС, который запланировали на 22-24 августа. Об этом заявил ТАСС советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу.

«Нет, не получится до саммита. Работа над ним сейчас не ведется», — признался он.

Пу пояснил, что конституция ЮАР позволяет обращаться в суд с просьбой дать указание исполнить международный ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). Он отметил, что именно поэтому возникла проблема с приездом президента России Владимира Путина.

Власти ЮАР собирались принять такой документ, чтобы в будущем не было проблем с визитами глав государств в страну.

В марте не признаваемый Россией Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой из-за якобы депортации украинских детей. Глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать «проверку незаконной выдачи» документа.

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.

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