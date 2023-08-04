Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин 4 августа в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно представленной информации, в ходе совещания обсуждались вопросы укрепления стабильности внутри Российской Федерации.

С докладами выступили директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

На встрече с Путиным также присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, а также специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

2 августа президент Путин провел совещание с членами правительства. На нем российский лидер, в частности, обсудил отношения между странами Африки и Российской Федерацией на фоне прошедшего в Санкт-Петербурге саммита Россия — Африка.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.си