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Захарова: журналистам из ЕС пора обратить внимание на уровень коррупции

Захарова предложила журналистам из ЕС обратить внимание на уровень коррупции

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что одной из главных тем для европейских журналистов заслуживает стать уровень коррупции на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

«Коррупция на Украине давно заслуживает того, чтобы стать особой темой для еэсовских журналистов, обычно столь охочих до проведения разного рода «горячих» журналистских расследований. Или западные «акулы пера» теперь работают исключительно по команде сверху?» — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что экс-заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко обвинили в использовании служебного положения в личных интересах. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило протоколы о его коррупционных правонарушениях в суд.

По информации канала, Тимошенко обратился в Государственную пограничную службу Украины с просьбой разрешить его подчиненному выехать за пределы страны. Причиной для этого экс-заместитель главы офиса президента назвал служебную командировку. Однако на деле оказалось, что бывший чиновник отправил своего подчиненного за границу, чтобы оформить визы для него и сына.

Ранее в Госдепе США прокомментировали коррупцию на Украине.

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