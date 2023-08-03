Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Ирины Мирошниченко. Обращение главы государства к коллективу Московского художественного театра имени А.П.Чехова опубликовано на сайте Кремля.

В своем обращении Путин отметил, что Мирошниченко «принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров — легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству».

Российский лидер добавил, что талант, внутренняя культура, достоинство, а также уважение к коллегам и зрителям снискали актрисе «высочайшее профессиональное признание и поистине народную любовь».

«Добрая память об Ирине Петровне Мирошниченко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей ее щедрого дарования», — сказано в обращении Путина.

Актриса Ирина Мирошниченко ушла из жизни после тяжелой болезни 3 августа 2023 года. Коллеги по сцене отмечают весомый вклад народной актрисы в театр и кино и считают, что помнить о ней будут очень долго. Зрителям Ирина Мирошниченко запомнилась по ролям в фильмах «Вам и не снилось», «Зимняя вишня». В этом сезоне актриса играла в постановке Владимира Петрова «Моя дорогая Матильда» (МХТ имени А. П. Чехова).

Прощание с народной артисткой РСФСР пройдет в Московском художественном театре им. А. П. Чехова 7 августа.

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