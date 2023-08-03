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В Совфеде прокомментировали заявление Борреля о «зерновой зависимости» стран от России

Сенатор Климов: Россия, в отличие от Запада, не пытается наживаться на других странах, продавая дорогое зерно

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Vadim Ghirda/AP

Россия не пытается наживаться на других странах и продавать им зерно за высокую цену, как это делают страны Запада, сказал газете «Взгляд» сенатор Андрей Климов, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия делает страны зависимыми от своего дешевого зерна.

Эксперт отметил, что западные политики являются наследниками колонизаторов, поэтому считают, что Россия, как и их государства, будет эксплуатировать другие народы.

«Когда у человека или страны не хватает денег на еду — пытаться продавать ему продукты втридорога крайне цинично. Поэтому Россия помогает государствам, столкнувшимся с нехваткой ресурсов, в том числе по вине европейских колонизаторов. Тогда как последние хотят только поживиться на них», — сказал Климов.

3 августа Жозеп Боррель заявил, что, пока мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия предлагает уязвимым странам зерно по сниженным ценам. По его словам, Евросоюз приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.

Ранее в Кремле ответили на обвинения Борреля о поставках дешевого зерна.

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