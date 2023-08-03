В Кремле ответили на вопрос, обсуждали ли Путин и Эрдоган передачу «азовцев» Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами ответил на вопрос, обсуждали ли главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган передачу «азовцев» Украине.

По словам Пескова, этот вопрос сторонами не обсуждался.

«Нет, тема не поднималась», — сказал он.

2 августа источник в Турции сообщил РИА Новости, что во время телефонного разговора Владимира Путина и Тайипа Эрдогана стороны не обсуждали тему военных батальона «Азов» (организация запрещена в России).

Вернувшиеся на Украину экс-командиры нацбатальона «Азов» будут снова участвовать в боевых действиях, заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он добавил, что это может произойти «очень скоро — в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца». Ранее сами «азовцы» сообщали, что собираются вернуться на фронт, и пообещали «проявить себя в бою». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что командиров батальона «Азов» можно обменивать, если это выгодно Российской Федерации.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.