В Тель-Авиве вновь проходит массовая акция протеста

В Тель-Авиве тысячи израильтян вновь вышли на антиправительственный митинг, протестуя против проводимой правительством страны судебной реформы. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Демонстранты размахивают флагами и скандируют лозунги, обвиняющие правительство в расколе страны. Из-за большого количества демонстрантов полиция вынуждена была перекрыть центральную столичную улицу Каплан. По информации издания, шествия протеста проходят не только в Тель-Авиве, но и в ближайших к столице городах Раанана, Кфар-Саба и Ход-ха-Шарон.

Ранее лидер парламентской оппозиции в Израиле, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид потребовал от правящей коалиции на 18 месяцев заморозить законотворческий процесс по судебной реформе.

По его мнению, только выполнение этого требования позволит проводить дальнейшие переговоры оппозиции и коалиции в поисках компромисса по спорным моментам в вопросах преобразований судебной системы страны.

25 июля сообщалось, что сотни демонстрантов, вышедших в Тель-Авиве на стихийный митинг против судебной реформы в Израиле, заблокировали шоссе Аялон на востоке города.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.