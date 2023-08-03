Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Тель-Авиве вновь проходит массовая акция протеста

Протестующие вышли на массовую акцию в центре Тель-Авива

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

В Тель-Авиве тысячи израильтян вновь вышли на антиправительственный митинг, протестуя против проводимой правительством страны судебной реформы. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Демонстранты размахивают флагами и скандируют лозунги, обвиняющие правительство в расколе страны. Из-за большого количества демонстрантов полиция вынуждена была перекрыть центральную столичную улицу Каплан. По информации издания, шествия протеста проходят не только в Тель-Авиве, но и в ближайших к столице городах Раанана, Кфар-Саба и Ход-ха-Шарон.

Ранее лидер парламентской оппозиции в Израиле, глава партии «Еш Атид» Яир Лапид потребовал от правящей коалиции на 18 месяцев заморозить законотворческий процесс по судебной реформе.

По его мнению, только выполнение этого требования позволит проводить дальнейшие переговоры оппозиции и коалиции в поисках компромисса по спорным моментам в вопросах преобразований судебной системы страны.

25 июля сообщалось, что сотни демонстрантов, вышедших в Тель-Авиве на стихийный митинг против судебной реформы в Израиле, заблокировали шоссе Аялон на востоке города.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях