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«Вы застряли с нами»: Байден пошутил, что Украина никуда не денется от США

Журналист AT расшифровал фразу Джо Байдена об Украине: «Вы застряли с США»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент США Джо Байден подверг украинского президента Владимира Зеленского, выразившего недовольство решением НАТО не приглашать Украину в свои ряды, публичному унижению. Об этом написал в American Thinker обозреватель Александер Марковски.

Колумнист отметил, что во время переговоров с президентом Украины на саммите НАТО в Вильнюсе Байден изволил пошутить: «Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами». Тем самым, по мнению Марковски, когда «вассал» Зеленский осмелился возвысить голос на своих «феодалов», Байдену пришлось указать тому на его место. Говоря недипломатическим языком, считает обозреватель, это означает: «Вы, придурки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие, а вы поставляете пушечное мясо, в зависимости от того, что раньше кончится. Вам некуда идти.»

Марковски сравнил поведение Зеленского, рьяно стремящегося в НАТО, с погоней собаки за механическим кроликом.

Лидеры Североатлантического альянса, резюмирует колумнист, вполне довольны тем, что избегают конфронтации с ядерной Россией и позволяют украинцам воевать, не допуская их при этом в НАТО.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что американские власти видят в правительстве Украины самое коррумпированное и глупое правительство в мире и что у президента Владимира Зеленского нет дальнейшего плана действий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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