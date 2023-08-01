Россия эвакуировала часть дипломатов из Судана

Министерство иностранных дел России проинформировало о частичной эвакуации российских дипломатов из Судана из-за боестолкновений на территории государства. Об этом говорится на сайте дипведомства.

«В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину», — сказано в сообщении.

В МИД также указали, что посольство РФ в Порт-Судане продолжает работать в штатном режиме.

До этого стало известно, что Россия перевела посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице страны. Перевод посольства России в Судане был проведен 27–28 июля. Теперь диппредставительство базируется в городе Порт-Судан, который находится на расстоянии 850 км от столицы.

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