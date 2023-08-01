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Посла Польши вызвали в МИД Украины после провокационного заявления из Варшавы

Посла Польши вызвал МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева

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Czarek Sokolowski/AP

Посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в Министерство иностранных дел Украины после того, как министр канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о неблагодарности Киева в ответ на помощь со стороны Варшавы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации украинского издания «Европейская правда», Пшидач в беседе с польскими журналистами заявил, что Украина получила большую поддержку со стороны Польши и, что ей следовало бы ценить то, что Варшава делала для Киева последние месяцы и годы.

Как заявили в МИД Украины, Цихоцкому было озвучено, что утверждения Пшидача о том, что Киев якобы проявил неблагодарность за предоставленную ей помощь, не соответствуют действительности и являются неприемлемыми.

В украинском ведомстве подчеркнули, что внешняя политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений между народами Украины и Польши.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Польша рассчитывает отторгнуть от Украины западные регионы при помощи армии.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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