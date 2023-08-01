Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил цель атак Украины на Москву и Черноморский флот

Политолог Дудчак: попытки Украины атаковать Москву и Черноморский флот направлены на достижение медийного эффекта

close
100%
Михаил Терещенко/ТАСС

Украина, совершая попытки атаковать Москву с помощью беспилотников и корабли Черноморского флота беспилотными катерами, пытается достичь «медийного эффекта», сказал RT политолог Александр Дудчак.

«Многие свои акции они проводят [из расчета] на медийность и символизм, на то, что можно широко «раздуть». Они пытаются испугать население, но, судя по всему, достигают обратного эффекта и только сплачивают народ. Да, то, что они добивают до центра города, а не окраинных районов, понятное дело, неприятно», — сказал Дудчак.

Минобороны России до этого сообщало, что ночью 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве, два из них были уничтожены в Московской области, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москвы-Сити». В результате попадания беспилотника в 50-этажную башню в IQ-квартале в «Москве-Сити», по предварительным данным, никто не пострадал, было повреждено остекление фасада на площади 150 квадратных метров.

В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота тремя морскими безэкипажными катерами. По данным российского Минобороны, в ходе отражения атаки все катера украинских войск были уничтожены огнем штатного вооружения российских кораблей.

Ранее очевидцы сообщили подробности атаки БПЛА на «Москва-Сити».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях