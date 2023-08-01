Политолог объяснил цель атак Украины на Москву и Черноморский флот

Украина, совершая попытки атаковать Москву с помощью беспилотников и корабли Черноморского флота беспилотными катерами, пытается достичь «медийного эффекта», сказал RT политолог Александр Дудчак.

«Многие свои акции они проводят [из расчета] на медийность и символизм, на то, что можно широко «раздуть». Они пытаются испугать население, но, судя по всему, достигают обратного эффекта и только сплачивают народ. Да, то, что они добивают до центра города, а не окраинных районов, понятное дело, неприятно», — сказал Дудчак.

Минобороны России до этого сообщало, что ночью 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве, два из них были уничтожены в Московской области, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москвы-Сити». В результате попадания беспилотника в 50-этажную башню в IQ-квартале в «Москве-Сити», по предварительным данным, никто не пострадал, было повреждено остекление фасада на площади 150 квадратных метров.

В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота тремя морскими безэкипажными катерами. По данным российского Минобороны, в ходе отражения атаки все катера украинских войск были уничтожены огнем штатного вооружения российских кораблей.

Ранее очевидцы сообщили подробности атаки БПЛА на «Москва-Сити».