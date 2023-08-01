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В Совфеде призвали отсечь Украину от Черного моря

Сенатор Джабаров заявил, что Украина должна быть отсечена от Черного моря

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Украинское государство, управляемое неонацистским режимом, должно потерять выход к Черному морю, считает первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что ВСУ в ночь на 1 августа попытались атаковать корабли Черноморского флота.

«Неонацистская Украина должна быть отсечена от Черного моря. Исконно русские города Одесса и Николаев должны вернуться в родную гавань», — написал Джабаров.

Как заявили в Минобороны России, ВСУ попытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков». В ведомстве добавили, что нападение было отражено. При этом в конце июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки теракта ВСУ на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил исчезновение Украины после СВО.

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