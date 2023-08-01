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Американский конгрессмен заявил, что Джо Байден лгал, когда говорил о своем сыне

Конгрессмен: Байден публично лгал, что не знал о сделках своего сына Хантера

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Visar Kryeziu/AP

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что американский президент Джо Байден публично лгал, что ничего не знает и не вовлечен в бизнес-сделки своего сына Хантера. Об этом он сообщил по итогам слушаний с участием свидетеля в расследовании возможной коррупции в семье американского лидера, его заявление опубликовано на сайте комитета, передает РИА Новости.

«Показания Девона Арчера (бизнес-партнера Хантера — «Газета.Ru») подтверждают, что Джо Байден лгал американскому народу, когда заявлял, что не был в курсе и не участвовал в бизнес-сделках своего сына», — сказал Комер.

Джо Байден являлся «брендом», который Хантер продавал по всему миру для обогащения их семьи, подчеркнул он. По его словам, когда Джо Байден был вице-президентом США, то лично и по телефону участвовал в ужинах своего сына с его иностранными деловыми партнерами более 20 раз.

Глава комитета со ссылкой на показания Арчера также рассказал, что весной 2014 года будучи на тот моментом вице-президентом Джо Байден принимал участие в деловом ужине с Хантером в Вашингтоне, где присутствовала российская предпринимательница Елена Батурина, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

26 июля Хантер Байден предстал перед судом в штате Дэлавер — ожидалось, что он признает вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов, о чем в ходе заседание сын американского президента заявил сам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США не помилует своего сына Хантера в случае, если его признают виновным в налоговых правонарушениях и уголовном преступлении.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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