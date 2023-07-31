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На выборах в Херсонской области разрешат голосовать по украинским паспорту и правам

На выборах в Херсонской области можно будет голосовать и по украинскому паспорту

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Depositphotos

Жители Херсонской области смогут проголосовать на сентябрьских выборах по водительскому удостоверению и украинскому паспорту, заявила председатель избиркома региона Марина Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

«Помимо тех документов, которые утверждены федеральным законом 67, — это паспорт гражданина РФ либо замещающий его документ на данный период — также будут обозначены следующие документы: паспорт Украины в его традиционном бумажном виде, ID-паспорт с приложением и без приложения...» — пояснила Захарова.

По словам собеседницы агентства, оставить голос можно будет по любому документу, выданному уполномоченным органом Украины до 30 сентября прошлого года и уполномоченным органом РФ, выданным после 30 сентября 2022 года.

Также проголосовать можно будет при помощи водительского удостоверения.

Подчеркивается, что избирателям придется предоставить сведения о месте регистрации на территории Херсонского региона.

«Это может быть адресная справка или домовая книга...» — добавила Захарова.

До этого в ЦИК РФ не поддержали снижение до 16 лет возраст для голосования.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.

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