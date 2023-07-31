Журналист Бабченко бросал в посольство РФ в Таллине яйца и был задержан

В Эстонии сотрудники полиции задержали мужчину, который забросал яйцами здание посольства России в Таллине. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил портал Delfi, ссылаясь на пресс-службу эстонской полиции.

«Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, полицейский патруль на месте задержал мужчину, в отношении него было возбуждено дело.

По данным Delfi, задержанным оказался журналист Аркадий Бабченко (признан в РФ иностранным агентом).

«Информация будет уточнена в ходе разбирательства», — добавили в полиции.

В апреле Министерство юстиции России добавило Аркадия Бабченко в список иноагентов за сбор средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В январе МВД РФ объявило в розыск этого журналиста, который внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов.

В феврале 2017 года Бабченко покинул Россию якобы в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. Он жил в Праге и Израиле, с августа 2017 года — в Киеве. 29 мая 2018 года украинские власти сообщили, что журналист был застрелен на лестничной клетке его дома. Позже оказалось, что «убийство» Бабченко было специальной операцией украинских правоохранителей, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

Ранее посольство России в Кишиневе закидали фейерверками.