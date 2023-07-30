На Украине анонсировали обсуждение «формулы мира» в Саудовской Аравии

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак анонсировал саммит по обсуждению и воплощению формулы мира в Саудовской Аравии. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Готовим следующую встречу советников лидеров государств по реализации формулы мира», — указывается в публикации.

Согласно информации Ермака, на грядущих переговорах соберутся советники глав нескольких государств, участие Российской Федерации в саммите не заявлено и не планируется.

«Мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах формулы мира», — подчеркнул представитель администрации президента.

По словам Ермака, это поможет обеспечить мир в республике, а также создаст механизмы для пресечения потенциальных конфликтов в мире в будущем.

Он отметил, что план по урегулированию обстановки на Украине обсуждается «почти на еженедельной основе» с представителями свыше 50 государств.

До этого Ермак обсудил с послами ряда западных стран и ООН важность достижения мира в конфликте на Украине только на условиях формулы мира Зеленского.

Ранее в офисе Зеленского захотели провести «саммит мира» на Украине.