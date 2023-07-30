В Грузии призвали не дать маньякам из партии Саакашвили вернуться к власти

«Единое национальное движение», основанное бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, не должно снова начать управлять страной, считает депутат парламента республики, глава оппозиционной грузинской партии «Граждане» Алеко Элисашвили. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что представители этой политической силы должны остаться там, где они есть сейчас — в оппозиции к действующей власти.

«Никогда не будет никакой коррекции «националов». Люди-маньяки, и этих маньяков можно вернуть к власти ни с чем. «Мечта» [правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия»] должна уйти, но «Националы» должны остаться там, где они есть», — написал Элисашвили.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее Саакашвили призвал к объединению все «антироссийские силы» Европы.