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Путин высказался о конфискации иностранных активов в России

Путин: Россия пока не планирует забирать в управление новые активы других стран

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка, что пока нет новых решений по передаче иностранных компаний под управление Росимущества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, пока ничего подобного не готовится», — сказал президент РФ.

До этого европейские эксперты признали, что на Западе есть сложности с законной конфискацией российских активов. По данным СМИ, передача замороженных активов России Украине имеет все меньше шансов, поскольку это может нарушить международное право и создать прецедент для других государств, собирающихся завладеть чужими активами.

Также официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что ЕК осенью 2023 года планирует внести законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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