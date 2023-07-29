Путин объяснил аресты в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не 1937, а 2023 год, однако РФ «находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом». Так он ответил на вопрос журналиста издания «Коммерсантъ» об арестах среди «сомневающейся части общества» в ходе беседы со СМИ в Константиновском дворце.

«Думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят определенный ущерб внутри страны, должно быть», — заявил президент.

Задавая вопрос, журналист привел в пример аресты социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом) и режиссера Евгении Беркович, Путин в ответ заявил, что впервые слышит их фамилии.

«Я могу честно сказать — я не знаю даже о ком вы говорите. Я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали», — сказал президент РФ.

До этого суд в Коми арестовал социолога Кагарлицкого на два месяца по делу об оправдании терроризма. Главного редактора интернет-издания «Рабкор» судят из-за публикации постов и видео про взрыв на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Социолог вину не признает.

5 мая режиссер Евгения Беркович была арестована на два месяца по уголовному делу об оправдании терроризма. Дело было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», поставленного по пьесе драматурга Светланы Петрийчук, которую также арестовали. 9 июля Беркович назначили новую экспертизу по делу об оправдании терроризма.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.