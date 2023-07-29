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В Киеве указали на вред от утечек в западные СМИ

Подоляк пожаловался на утечки в СМИ Запада, подрывающие планы ВСУ

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Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Утечки информации о планах действий Вооруженных сил Украины, происходящие в администрациях стран Запада, негативным образом влияют на обстановку в зоне боевых действий, утверждает советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. Об этом сообщается в эфире украинского канала «24».

Как добавил Подоляк, регулярные утечки в западную прессу срывают планы Киева.

«Мы стараемся не бежать впереди и давать уже по факту информацию от Генштаба. А ведь они снимают сериал», — обратил внимание Подоляк в интервью телеканалу.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского оценил последствия из-за публикуемых статей в аналитических издания, где в качестве источников может упоминаться собеседники в Пентагоне

«Кто делает все сливы. Все непродуманные заявления приводят к тому, что Украина выплачивает гораздо большую цену, чем могла бы», — считает Подоляк.

До этого замглавы МО Британии Джеймс Хиппи утверждал, что наступление украинской армии развивается по плану.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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