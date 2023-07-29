Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне рассказали о помощи Украине

Глава Пентагона заявил, что помощь Тайваню не влияет на военную поддержку ВСУ

close
100%
Shutterstock

Военная помощь, выделяемая тайваньской администрации, никак не отображается на поддержке, которую Вашингтон оказывает Украине. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает ТАСС.

Глава американского ведомства выступил по результатам переговоров в формате «два плюс два» (AUSMIN), в которых также участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг в Брисбене.

Журналист решил поинтересоваться, не беспокоит ли Пентагон, что передача систем ПВО Тайваню скажется на военных поставках Украине.

«Если отвечать коротко, то нет. Нет никаких изменений в сравнении с тем, что мы делали ранее», — подчеркнул Остин.

Также глава Пентагона уточнил, что следует использовать все доступные механизмы с целью предоставления помощь администрации Тайваня.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Также известно, что Китай стал отказываться от поставок военного снаряжения ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях