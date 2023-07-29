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Экс-советник Макгрегор уверен, что США ошиблись в оценке возможностей России

Экс-советник Макгрегор: США ошиблись в оценке России перед конфликтом на Украине

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Wikimedia Commons

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls заявил, что США допустили ошибки в оценке состояния России перед конфликтом на Украине.

О заявил, что в Белом доме думали, что Россия все еще отсталое и хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах.

«США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет», — сказал Макгрегор.

Также он заявил, что на Западе не осознавали, что в России сохранилась крупная научно-техническая база для производства военной техники, а граждане поддерживают руководство.

Ранее Макгрегор заявил, что украинская армия разваливается под натиском российских сил. Также он заявил, что в случае одобрения Вашингтоном планов Варшавы по захвату западных территорий Украины Польша сровняет Львов с землей.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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