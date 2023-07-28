Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Его слова на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия — Африка передает ТАСС.

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами. В связи с чем, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, а также попыток обеспечения своей безопасности за счет других, указал президент РФ.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москве известно о многочисленных примерах нарушения Секретариатом Организации Объединенных Наций статьи устава организации, которая запрещает получать указания от какого-либо правительства.

Дипломат также говорил о том, что Россия будет настаивать на расширении Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки.

В июне Путин в ходе переговоров с африканской делегацией заявлял, что РФ действовала согласно Уставу ООН и имела право признать независимость четырех новых регионов, а после этого защитить их.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».