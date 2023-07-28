Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН

Путин: Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Его слова на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия — Африка передает ТАСС.

«Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами. В связи с чем, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, а также попыток обеспечения своей безопасности за счет других, указал президент РФ.

До этого глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москве известно о многочисленных примерах нарушения Секретариатом Организации Объединенных Наций статьи устава организации, которая запрещает получать указания от какого-либо правительства.

Дипломат также говорил о том, что Россия будет настаивать на расширении Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки.

В июне Путин в ходе переговоров с африканской делегацией заявлял, что РФ действовала согласно Уставу ООН и имела право признать независимость четырех новых регионов, а после этого защитить их.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях