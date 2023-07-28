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США пригрозили Нигеру прекращением сотрудничества и решили не выводить войска

Белый дом: США могут свернуть сотрудничество с Нигером

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Depositphotos

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что свержение демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума поставит под угрозу сотрудничество США с правительством этого африканского государства, передает ТАСС.

По его словам, военный переворот может вынудить Соединенные Штаты прекратить сотрудничество с правительством этой африканской страны в сфере безопасности и других областях.

Также Кирби указал, что Вашингтон решительно осуждает любые попытки захватить власть силой и нарушить конституционный порядок в Нигере.

Кроме того, он сообщил, что США не выводят свои войска из Нигера в свете переворота там, в этом африканском государстве находятся чуть более, чем 1 тыс. американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Нигере приостановили действие конституции страны, а также всех связанных с ней институтов.

До этого генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой нацкомитета по спасению родины в Нигере от лица совершивших переворот в стране.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.

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