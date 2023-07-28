В МИД ответили на попытки обвинить Россию во вмешательстве в дела Нигера

Директор департамента Африки российского МИД Всеволод Ткаченко заявил, вбросы о вмешательстве РФ в ситуацию в Нигере лишены оснований. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита Россия — Африка, передает РИА Новости.

По словам дипломата, эти вбросы направлены на то, чтобы попытаться хоть в чем-то в очередной раз обвинить Россию «без каких-либо на то оснований».

Он обратил внимание, что Москва уже высказала свое отношение к ситуации в данной африканской стране: ситуацию необходимо как можно быстрее нормализовать, ввести ее в правовое поле.

Также Ткаченко указал, что события в Нигере требуют какого-то времени на оценку.

Ранее сообщалось, что в Нигере приостановили действие конституции страны, а также всех связанных с ней институтов.

До этого генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой нацкомитета по спасению родины в Нигере от лица совершивших переворот в стране.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.