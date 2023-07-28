Россия перевела посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан из-за продолжающихся боестолкновений в столице страны. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, перевод Посольства России в Судане был проведен 27-28 июля. Теперь диппредставительство базируется в городе Порт-Судан, который находится на расстоянии 850 км от суданской столицы.

В МИД РФ отметили, что к новому временному месту размещения посольства его сотрудники добрались сухопутным путем. Уточняется, что переезд занял около суток и прошел в штатном режиме в соответствии с разработанным планом. Утром 28 июля российская автоколонна прибыла в пункт назначения.

В конце июня заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар заявлял, что Россия может способствовать урегулированию конфликта в африканской стране. Он указал, что ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве представители Судана разъяснили свою позицию, суть конфликта и его предпосылки, а также изложили все попытки, которые прилагают соседние с Суданом государства для его урегулирования.

Ранее Путин написал статью об Африке.