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В Индии рассказали об ожидании членства Африканского союза в G20

МИД Индии рассчитывает на полноправное членство Африканского союза в G20

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Aijaz Rahi/AP

Официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели поддерживает присоединение Африканского союза к Группе двадцати (G20) в качестве полноправного члена и рассчитывает, что это произойдет на саммите объединения в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, индийская сторона поддержит и хотела бы помочь Африканскому союзу стать членом G20, а также выразил надежду на то, что это произойдет.

Он подчеркнул, что по данному вопросу следует дождаться консенсуса на предстоящем саммите «двадцатки».

До этого президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН и полагает, что Россия поддержит данную инициативу.

Также президент России Владимир Путин заявил, что ожидает, что Африканский союз в сентябре 2023 года станет полноправным членом «Большой двадцатки».

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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