Политолог раскрыл преимущества для РФ инвестиций в кадровый потенциал Африки

Форум Россия – Африка станет платформой, на которой Москва может поднять важнейшие вопросы по укреплению сотрудничества, в частности в подготовке кадров, заявил газете «Взгляд» политолог, член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин.

Эксперт напомнил, что президент РФ Владимир Путин увеличил квоту для студентов из стран Африки, что наметило важное направление сотрудничества — инвестиции в кадровый потенциал Африки и комплексную работу с иностранными студентами.

На форуме, отметил Малинин, можно обсудить создание новых программ стажировок, грантовую поддержку проектов и исследований, привлечение талантливых студентов к работе в России.

По словам политолога, РФ занимает второе место по числу выпускников, ставших президентами, министрами и депутатами в своих странах. Малинин отметил, что Россия, открывая конкурсы для иностранцев, например «Лидеры России», побуждает их оставаться и приносить пользу нашей стране.

Форум Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля. В обращении к участникам мероприятия президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».