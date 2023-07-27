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Рада лишила полномочий отдыхающего на Мальдивах депутата

Рада лишила полномочий депутата Аристова после скандала из-за его отдыха на Мальдивах

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Wikimedia Commons

Верховная рада Украины проголосовала за отзыв мандата депутата пропрезидентской фракции «Слуга народа», зампредседателя комитета парламента по национальной безопасности Юрия Аристова из-за его скандального отпуска. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада поддержала прекращение депутатских полномочий народного депутата Украины Аристова Юрия», — написал парламентарий.

Аристов оказался в центре скандала после того, как снимки его отдыха в одном из отелей Мальдивских островов попали в СМИ.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отдых чиновников за рубежом вызывает у него ярость.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине допустили разрушение отношений с Западом из-за поведения Зеленского.

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