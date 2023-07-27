Глава Афросоюза сообщил о сотрудничестве с РФ по решению проблем с зерном

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что завершение зерновой сделки может сказаться на сотрудничестве РФ и Африки, но Москва многое делает для решения продовольственной проблемы. Об этом он сообщил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка, передает ТАСС.

Он назвал поставку зерновых жизненно важной проблемой для стран Африки.

«Приостановление зерновой сделки может оказать некоторое влияние на наше сотрудничество. Россия тесно сотрудничает с нами и много делает для борьбы против проблем с зерновыми, [для решения] продовольственной проблемы», — сказал Ассумани.

По его словам, из России в африканские страны было поставлено более 1,9 млн тонн зерна на более чем $3 млрд.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.