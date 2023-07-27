Путин призвал переходить на нацвалюты в расчетах с африканскими странами

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия-Африка назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль, передает ТАСС.

«В этой связи готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению к банковских учреждений к созданной в РФ системе передачи финансовых сообщений, которые позволяют осуществлять трансграничные платежи независимо от западных систем», — сказал он.

Также Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия-Африка поблагодарил африканских лидеров за приезд в Российскую Федерацию и заявил, что все они находятся в кругу единомышленников.

24 июля, в преддверии саммита на сайте Кремля появилась статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которую написал глава российского государства.

В этом документе российский лидер поделился своим взглядом на развитие отношений с Африкой, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия.

Второй саммит Россия — Африка и Экономический форум Россия — Африка проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.