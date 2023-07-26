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Путин заявил, что доллар используется в качестве инструмента политической борьбы

Путин: доллар в мировых финансах используется в качестве инструмента политической борьбы

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что доллар в мировых финансах используется в качестве «инструмента политической борьбы». Об этом он сообщил на встрече с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссеф, передает ТАСС.

Он отметил важность развития этого финансового института БРИКС.

«В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», — сказал он.

Ранее курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля.

Он снизился на 56 копеек, до 89,95 рубля. Курс юаня остается на отметке 12,57 рубля, евро подешевел до 99,69 рубля.

До этого финансовый аналитик Владимир Левченко заявил, что причина резкого ослабления курса рубля заключается в том, что произошло бегство капитала из страны.

По его словам, любые разговоры о том, что ослабление рубля как-то помогает бюджету, в текущей реальности не имеют никакого смысла.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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