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Володин заявил о провале планов США и Евросоюза по изоляции России

Спикер ГД Володин: желание США и ЕС изолировать Россию обернулось их самоизоляцией

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Желание Запада изолировать Россию обернулось против него самого и стало причиной самоизоляции США и ЕС. Об этом заявил на последнем в весенней сессии заседании палаты парламента председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте ГД.

«Желание США и Евросоюза изолировать Россию обернулось их самоизоляцией», — сказал он.

По словам Володина, западная гегемония закончилась, жители разных стран ратуют за многополярный мир и справедливое мироустройство.

Володин обратил внимание, что попытки угрозами заставить другие государства перестать сотрудничать с Россией провалились. Председатель Госдумы подчеркнул, что у России по-прежнему много друзей. В качестве примера он привел число гостей форума Россия — Африка, которые приехали по приглашению президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербург.

16 июня Володин заявил, 26-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продемонстрировал провал планов США и ЕС по изоляции России.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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