В МИД России отреагировали на акцию с сожжением Корана в Дании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва решительно осуждает акцию с сожжением Корана в Дании. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы резко осуждаем это и аналогичные экстремистские акты. Проявлять неуважение к любой религии неуместно», — добавила Захарова.

В понедельник, 24 июля, МИД Алжира вызывал дипломатов Дании и Швеции после новых осквернений Корана.

До этого стало известно, что двое участников радикальной группы активистов Danske Patrioter («Датские патриоты») решили поджечь Коран перед посольством Ирака в столице Дании. Организатор демонстрации в Копенгагене растоптал Коран и поджег его на подносе из фольги рядом с иракским флагом, лежащим на земле. Подобный инцидент происходит не в первый раз.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.