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Ушаков анонсировал большое выступление Путина на саммите «Россия — Африка»

Ушаков: Путин выступит с большим заявлением на пленарном заседании саммита «Россия — Африка»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Помощник российского президента Юрий Ушаков анонсировал выступление главы государства Владимира Путина с большим заявлением на пленарной сессии саммита »Россия--Африка» 28 июля. Его слова приводит ТАСС.

«Саммит 28 июля будет состоять из двух частей: на первом пленарном заседании выступит наш президент», — указал Ушаков.

Он также добавил, что в этот день выступят с докладами лидеры 17 африканских стран, после чего слово возьмут вице-президенты и министры.

«Наш президент выступит с большим заявлением, даст оценку современного состояния системы международных отношений», — отметил помощник Путина.

В ходе доклада глава России даст оценку актуального состояния системы международных отношений, включая формирование нового мирового порядка, базирующегося на принципах многополярности и равенства всех независимых государств, отметил он.

«Основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития отношений между Африкой и Россией», — заключил Ушаков.

До этого посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что РФ и страны Африки планируют подписать на саммите в Санкт-Петербурге совместный план действий до 2026 года.

Ранее в МИД оценили попытки Запада «прогнуть» лидеров стран Африки.

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