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Чешский генерал уличил Запад в отрыве от реальности в украинском конфликте

Экс-глава генштаба Чехии Шедивы: западные политики однобоко смотрят на украинский конфликт

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Запад оторван от реальности и воспринимает украинский конфликт с подачи украинских официальных лиц, некоторых аналитиков Великобритании и США. Об этом заявил порталу Czdefence бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы.

«Очень часто мы берем во внимание только то, что говорят украинские политики и военное руководство страны или некоторые британские и американские аналитики», — отметил он.

Шедивы напомнил, что нередко информация черпается из сообщений вашингтонского Института по изучению войны (ISW). При этом западные политики уходят от анализа реальных результатов боевых действий, не слышат, что заявляет Россия.

По словам экс-главы генштаба Чехии, в прессе не принято освещать проблемы Вооруженных сил Украины. Но, если бы ситуация на линии соприкосновения совпадала с публикациями западных журналистов, то «контрнаступление давно бы достигло своих целей».

В марте Шедивы предупреждал, что Западу и Украине не стоит недооценивать Россию.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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