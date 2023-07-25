В Кремле раскрыли цель встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что главы государств России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводили встречу для «сверки часов», для обмена мнениями, целей достичь каких-то договоренностей в ходе переговоров у них не было.

«Перечень основных тем очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге. Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Прозвучала и тема группы «Вагнер», и тема торгово-экономического сотрудничества, и союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран», — сказал он.

По словам представителя Кремля, очень тесные и регулярные отношения помогают президентам синхронизировать свою позицию.

Кроме того, Дмитрий Песков оценил меры, введенные в Санкт-Петербурге в преддверии саммита Россия-Африка. Он отметил, что Кремль с пониманием относится к решению губернатора северной столицы Александра Беглова перевести горожан на дистанционную форму во время мероприятия.

Ранее в МИД оценили попытки Запада «прогнуть» лидеров стран Африки.