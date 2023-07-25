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Мишустин прибыл в Улан-Удэ

Мишустин посетит Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Бурятию в рамках поездки по Дальнему Востоку и Сибири. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что российский премьер в рамках поездки должен посетить Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, где ремонтируется железнодорожный подвижной состав, а также производят запчасти, поставляемые по всей стране.

Также глава кабмина планирует осмотреть Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), который входит в холдинг «Вертолеты России». На нем производят вертолеты Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2, используемые более чем в 40 странах.

Накануне Мишустин прибыл во Владивосток. Он начал традиционную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока и Сибири.

До этого Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что экономика страны продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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