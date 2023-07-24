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В Госдепе ответили на слова Лукашенко об «экскурсии» вагнеровцев в Польшу

Представитель Госдепа Миллер пообещал защитить Польшу от «экскурсии» вагнеровцев

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Depositphotos

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО. Это заявление было сделано в ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании «Вагнера» «сходить на экскурсию» в Польшу, передает РИА Новости.

«Наш альянс с Польшей крепок. Польша – это член НАТО, и мы при необходимости будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал он.

Ранее Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», перебазированные в Белоруссию. По его словам, они хотят «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», где находится перевалочная база для военных поставок на Украину.

14 июля Минобороны Белоруссии сообщило, что неподалеку от города Осиповичи Могилевской области прошли занятия территориальной обороны Белоруссии, на которых бойцы ЧВК «Вагнер» выступили инструкторами.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак распорядился о переброске военнослужащих с запада на восток страны из-за учений в Белоруссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.

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