Эксперт по Израилю заявил, что судебная реформа укрепит позиции премьера Нетаньяху

После одобрения парламентом Израиля первого законопроекта о судебной реформе рейтинг премьер-министра Биньямина Нетаньяху укрепится, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин. При этом Каргин отметил, что вместе с новым законом усилится и внутриполитический раскол внутри страны.

«Это установка, которая действовала в Израиле на протяжении последних 30 лет, и которая позволяла судьям выносить решения не на основе закона, а на основе каких-то личных представлений о правильности, справедливости. Проще говоря, на основании личных хотелок. Это была беспрецедентная ситуация в мире, потому что нет больше ни одной страны, где суд, принимая решение, мотивирует его не законом, а личным ощущением человека, то есть судьи. Судя по всему, принятие остальных законов в рамках судебной реформы на какое-то время будет приостановлено. Будет взята небольшая пауза», — сказал Каргин.

По мнению эксперта, принятие законопроекта об ограничении полномочий Верховного суда значительно улучшит рейтинг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом от президента страны ожидать какой-либо реакции не стоит, заявил Каргин.

«То, что сегодня случилось, это, несомненно, победа для Нетаньяху, потому что вся судебная реформа буксовала. Закон принят, это укрепит позиции премьер-министра. Президент Израиля, скорее всего, никак не отреагирует на происходящее. Нужно понимать, что в Израиле фигура президента номинальная. Он не обладает реальной властью. В целом его позиция нейтральная. Нельзя сказать, что он резко против. Он скорее подстраивается под доминирующую в обществе повестку», — пояснил эксперт.

Каргин также предположил, что реформа еще больше усилит внутриполитическое противостояние внутри страны.

«В Израиле есть серьезный раскол между условно правыми и левыми, либералами и консерваторами. Это разделение связано с тем, каким видят государство Израиль. Левые говорят, что это должно быть государство, которое будет частью западного мира. Эдакая «Голландия на Ближнем Востоке». А правые — что это должно быть государство, построенное на еврейских традиционных ценностях. И это разделение никуда не уйдет, оно будет только нарастать и усиливаться», — отметил эксперт.

Он добавил, что от политического рейтинга Нетаньяху напрямую будут зависеть дальнейшие отношения Израиля с Россией.

«Очевидно, что если к власти в Израиле придет прозападная либеральная часть, которая сейчас представлена оппозицией, то, несомненно, отношения с Россией у Израиля резко ухудшатся. Если у власти будет оставаться Нетаньяху, то, скорее всего, несмотря на давление, Израиль будет продолжать сохранять статус-кво в конфликте на Украине и будет стараться выстраивать нейтрально-позитивные отношения с Россией», — констатировал Каргин.

24 июля парламент Израиля в окончательном чтении ратифицировал законопроект, ограничивающий полномочия Верховного суда страны. В поддержку документа, высказались 64 депутата 120-местного парламента, представляющие правящую коалицию, 56 оппозиционных парламентариев голосование бойкотировали.

27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что отложит второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

Противники судебной реформы в Израиле вышли в понедельник вечером на стихийные акции протеста в разных районах страны после принятия парламентом закона об ограничении так называемого принципа разумности — первой части спорной судебной реформы.

Как сообщает полиция, в толпу протестующих на шоссе в центральном районе Израиля въехал автомобиль, пострадали три человека.

Ранее премьер Израиля рассказал о состоянии после перенесенной операции на сердце.