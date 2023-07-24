Путин подписал закон о штрафах иноагентам

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за невыполнение предписаний и предупреждений Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. Об этом говорится на портале правовой информации.

В соответствии с документом устанавливается, что за невыполнение в срок предписания Минюста штраф для граждан составит до 50 тыс. рублей, а для

должностных лиц — до 100 тыс. рублей. При этом юридическим лицам придется заплатить до 300 тыс. рублей.

Отмечается, что закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

До этого стало известно, что Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иноагентов журналиста Михаила Козырева и независимое интернет-издание «7x7. Горизонтальная Россия». В список также вошли депутат Госдумы II созыва (1995—2000 г.) Константин Боровой, активист Павел Суляндзига, бывший член Общественной палаты Российской Федерации Александр Литвинов.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.