Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины Азаров назвал мирный план Зеленского нереалистичным

Экс-премьер Украины Азаров: поддержка мирного плана Зеленского является тупиковым путем

close
100%
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что план мирного урегулирования президента Украины Владимира Зеленского является изначально нереалистичным, а его поддержка со стороны Запада не будет способствовать достижению мира. Об этом экс-премьер заявил в интервью газете «Известия».

Азаров считает, что поддержка «формулы» Зеленского означает тупиковый путь. А сам «план Зеленского», вероятнее всего, придуман в США. Естественно, поэтому Вашингтон поддерживает этот план.

Бывший премьер-министр назвал инициативы, выдвинутые Киевом, изначально не имеющими перспективы. По словам Азарова, абсолютно ясно, что пока США и государства — члены НАТО не встанут на путь мирного урегулирования конфликта, никакого реального улучшения ситуации на Украине не произойдет.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года.

Глава Минобороны отметил, что это может стать важным днем для Украины. Он также признал, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников выразил надежду, что конфликт будет завершен к следующему лету. В то же время, Киев будет продолжать проводить необходимые реформы для вступления в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях