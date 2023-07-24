Экс-премьер Украины Азаров назвал мирный план Зеленского нереалистичным

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что план мирного урегулирования президента Украины Владимира Зеленского является изначально нереалистичным, а его поддержка со стороны Запада не будет способствовать достижению мира. Об этом экс-премьер заявил в интервью газете «Известия».

Азаров считает, что поддержка «формулы» Зеленского означает тупиковый путь. А сам «план Зеленского», вероятнее всего, придуман в США. Естественно, поэтому Вашингтон поддерживает этот план.

Бывший премьер-министр назвал инициативы, выдвинутые Киевом, изначально не имеющими перспективы. По словам Азарова, абсолютно ясно, что пока США и государства — члены НАТО не встанут на путь мирного урегулирования конфликта, никакого реального улучшения ситуации на Украине не произойдет.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года.

Глава Минобороны отметил, что это может стать важным днем для Украины. Он также признал, что страна сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. Резников выразил надежду, что конфликт будет завершен к следующему лету. В то же время, Киев будет продолжать проводить необходимые реформы для вступления в НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.