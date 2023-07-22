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Посла России вызвали в МИД Польши

Посла России Андреева вызвали в МИД Польши после слов Путина на заседании Совбеза

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Global Look Press

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о Польше, утверждает заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский. Об этом сообщает Польское агентство печати.

«В субботу в 10.00 (11.00 мск) часов в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ», — пояснил представитель ведомства.

Как добавил Яблоньский, посла вызвали по причине недавнего заявления президента РФ и рядом других «недружественных действий России в отношении Польши и ее союзников».

«Встреча была очень короткой», — резюмировал Яблоньский.

До этого Путин назвал западные территории Польши подарком Сталина полякам. По словам российского главы государства, перед этим Запад отдал польские территории «на съедение Германии». Путин говорил о том, что планы по созданию воинского соединения Польши, Литвы и Украины направлены на оккупацию части украинской территории.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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