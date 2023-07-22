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Кандидат в президенты США назвал Трампа мошенником

Кандидат в президенты США Кристи заявил, что Трамп выманивает у людей деньги на юристов

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Charles Krupa/AP Photo

Бывший президент США Дональд Трамп обманывает своих сторонников, скрывая растрату пожертвований избирателей на оплату судебных издержек, считает кандидат в главы государства, республиканец Крис Кристи. В интервью CNN он отметил, что экс-глава Белого дома по факту является мошенником.

«Люди жертвую средства на его кампанию потому, что думают, что это поможет ему переизбраться на пост президента, когда все, что он делает, это обманывает их. Он мошенник, который выманивает у них деньги, притворяясь, что хочет быть их президентом. На самом деле он желает лишь бесплатной юридической защиты по уголовным делам, с которыми он сталкивается», — отметил Кристи.

Он добавил, что действия Трампа можно считать смехотворными, поскольку он сам виноват в уголовных расследованиях в его отношении. Кристи подчеркнул, что экс-президент мог бы избежать обвинений как минимум по делу о секретных документах, если бы предоставил их следствию в течение 18 месяцев, как его просили в минюсте США.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».

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