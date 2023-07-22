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В Крыму ответили на угрозы со стороны Украины

Глава парламента Крыма Константинов назвал блефом угрозу Киева устроить морскую блокаду

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава парламента республики Крым Владимир Константинов считает блефом угрозу руководства Киева организовать морскую блокаду полуострову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна ни кривлялась, человеком она не станет», — подчеркнул глава парламента российского полуострова.

По словам Константинова, у украинской стороны для перекрытия нет ни флота, ни авиации. Кроме того, глава парламента Крыма напомнил, что у Киева нет подходящих мест базирования.

«Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — заключил он.

19 июля Минобороны России объявило потенциальными военными целями все суда, идущие в украинские порты. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Также в МИД РФ заявили о работе над новыми маршрутами вывоза зерна после прекращения сделки.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.

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