В Крыму ответили на угрозы со стороны Украины

Глава парламента республики Крым Владимир Константинов считает блефом угрозу руководства Киева организовать морскую блокаду полуострову. Об этом сообщает РИА Новости.

«Киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна ни кривлялась, человеком она не станет», — подчеркнул глава парламента российского полуострова.

По словам Константинова, у украинской стороны для перекрытия нет ни флота, ни авиации. Кроме того, глава парламента Крыма напомнил, что у Киева нет подходящих мест базирования.

«Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — заключил он.

19 июля Минобороны России объявило потенциальными военными целями все суда, идущие в украинские порты. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Также в МИД РФ заявили о работе над новыми маршрутами вывоза зерна после прекращения сделки.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.