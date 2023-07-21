Польские войска будут готовы оккупировать Западную Украину, когда Вооруженные силы России перейдут к масштабному наступлению. Такое мнение в беседе с «Общественной службой новостей» озвучил политолог и публицист Юрий Кот, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что польско-литовско-украинское соединение создается для последующей оккупации Украины.

«Я думаю, что все эти совместные украинско-польско-литовские силы собираются для того, чтобы в момент, когда Русская армия перейдет к активному наступлению и начнет один за другим занимать исторически русские города, такие как Киев и Житомир, не позволить нам выйти на западные границы страны», — пояснил Кот.

Он добавил, что население Западной Украины не будет иметь ничего против оккупации Польшей, поскольку является «носителем титульного украинского нацизма».

21 июля президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что Польша пытается сформировать коалицию под прикрытием Североатлантического альянса и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы отнять себе «кусок пожирнее».

Ранее Путин заявил, что Киев готов пойти на все «для спасения своей продажной шкуры».