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Политолог объяснил, когда Польша будет готова к оккупации Западной Украины

Политолог Кот: Польша будет готова зайти на Западную Украину, когда ВС РФ начнут наступать

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Czarek Sokolowski/AP

Польские войска будут готовы оккупировать Западную Украину, когда Вооруженные силы России перейдут к масштабному наступлению. Такое мнение в беседе с «Общественной службой новостей» озвучил политолог и публицист Юрий Кот, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что польско-литовско-украинское соединение создается для последующей оккупации Украины.

«Я думаю, что все эти совместные украинско-польско-литовские силы собираются для того, чтобы в момент, когда Русская армия перейдет к активному наступлению и начнет один за другим занимать исторически русские города, такие как Киев и Житомир, не позволить нам выйти на западные границы страны», — пояснил Кот.

Он добавил, что население Западной Украины не будет иметь ничего против оккупации Польшей, поскольку является «носителем титульного украинского нацизма».

21 июля президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности заявил, что Польша пытается сформировать коалицию под прикрытием Североатлантического альянса и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы отнять себе «кусок пожирнее».

Ранее Путин заявил, что Киев готов пойти на все «для спасения своей продажной шкуры».

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