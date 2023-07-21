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В ЮАР суд отклонил иск оппозиции об «аресте» Путина

Высокий суд ЮАР прекратил дело по иску оппозиции об «аресте» Путина на саммите БРИКС

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Высокий суд ЮАР в Претории прекратил дело по иску оппозиционной партии «Демократический альянс», которая требовала арестовать президента России Владимира Путина по иску Международного уголовного суда (МУС), если бы он прибыл на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в августе текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

«По соглашению сторон было принято следующее решение: зафиксировано, что, ввиду следующих фактов, дело больше не требует рассмотрения», — говорится в постановлении.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет полноценно участвовать в дистанционном режиме на саммите БРИКС.

Ранее шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал заявил, что дистанционное выступление по видеосвязи президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Йоханнесбурге ожидается 23 августа. Он также отметил, что российский лидер будет участвовать во всех обсуждениях саммита.

19 июля Песков сообщил, что Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. ЮАР входит в список стран, которые ратифицировали основополагающий документ МУС Римский статут и признают его юрисдикцию. 17 марта Досудебная палата МУС выдала ордера на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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