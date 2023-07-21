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Путин предупредил Украину о последствиях при нападении на Белоруссию

Путин: развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности, что развязывание Украиной агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против РФ.

Российский лидер напомнил, что Республика Белоруссия является частью Союзного государства.

«И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — сказал Путин.

Также глава государства сказал, что мнение украинцев медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе.

24 февраля 2022 года президент Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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